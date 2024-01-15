Літаки А-50 та ІЛ-22 збили над Азовським морем? НАТО готується до війни з РФ?

- НАТО готується до війни з Росією? У розпорядженні видання Bild опинився секретний документ Бундесверу, де йдеться про те, що ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому цього року. До чого готуються в альянсі?
- Над Азовським морем збили два російських літаки? Розвідувальний А-50 тп Іл-22 нібито вразили українські військові. Про це каже народний депутат Мисягін та деякі українські медіа. А в російських повоєнних пабліках пишуть, що один з літаків – Іл-22 збила російська ППО. То хто насправді поцілив у літаки? Поговоримо.
- РФ готує десантно-штурмові бригади для висадки в тил ліній оборони ЗСУ, заявили в Інституті вивчення війни. Їх будуть використовуватися для фронтових атак на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі. Чи зможуть ЗСУ зупинити цей російський десант? Говоримо далі.
- Україна та Британія уклали безпекову угоду. Президент України Володимир Зеленський назвав її безпрецедентною та історичною. «Це сигнал Путіну, що ми тут надовго», – заявив Ріші Сунак. Проаналізуємо, про що ця угода. Чому її назвали «безпековою»? Та з якими країнами Київ може розпочати подібну співпрацю.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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