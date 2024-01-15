Літаки А-50 та ІЛ-22 збили над Азовським морем? НАТО готується до війни з РФ?

1 Якщо республіканці не виділять допомогу Україні, «вони за багато чого заплатять» – Байден 30105 views

2 Зеленський і його команда ніколи не погодяться на замороження конфлікту – глава ОПУ 6635 views

3 У Запоріжжі провели акцію на підтримку демобілізації 4404 views

4 Трамп «значно випереджає» інших республіканців напередодні праймеріз у США – опитування 3357 views

5 У Рівному сталась пожежа у багатоповерхівці: є загиблий і постраждалий – ДСНС 2100 views

6 США розпочали розмову з урядом України про двосторонні зобов’язання щодо безпеки – Бріджит Брінк 1761 views

7 Байден: рішення міністра оборони США не повідомляти про госпіталізацію було помилковим 1488 views

8 «Росіяни не хочуть миру» – Єрмак у Давосі на зустрічі радників із нацбезпеки 1373 views

9 Польща: у Варшаві багатотисячний протест на підтримку заарештованих ексурядовців 1353 views