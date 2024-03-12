РДК і «Свобода Росії» йдуть на Бєлгород зривати вибори?

- Легіон «Свобода Росії», РДК та «Сибірський батальйон» увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ, пишуть в телеграм-каналах. Чи правда це? Який в них план?
- Росію вночі атакували безпілотники. В Орлі та Нижньогородській області палають нафтобази. Про атаки повідомляє російська влада у Воронежі, Курску, Тулі та Підмосков'ї. Загалом повідомили про атаки дронами на дев'ять російських регіонів. Підсумуємо наслідки та масштаб разом.
- Україна розпочинає офіційні переговори з регуляторами з безпеки ЄС та США про відновлення авіасполучення. Що пропонує Київ? Які європейські авіакомпанії готові працювати в Україні, попри війну? Чи буде корисним ізраїльський досвід?
- Підвищення податків та скорочення невійськових видатків допоможе поповнити український бюджет, заявила депутатка і голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. Чи зможе Київ знайти гроші без допомоги США та ЄС? Та до чого готуватися суспільству?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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