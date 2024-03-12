РДК і «Свобода Росії» йдуть на Бєлгород зривати вибори?

Швеція увійшла в НАТО. Україна наступна?

Швеція після двохсот років нейтралітету приєдналася до НАТО. У штаб-квартирі Альянсу, який тепер налічує 32 союзники, урочисто підняли її прапор. На церемонії був присутній шведський прем'єр, кронпринцеса Вікторія, з боку НАТО – генсекретар Столтенберг.