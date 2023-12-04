Страта військовополонених? Деталі

- У Херсоні російські сили поцілили в багатоповерхівку та дві лікарні. Повідомили про 7 постраждалих та двох загиблих. У обласному центрі крові закликають донорів здавати кров для поранених. Яка ситуація в місті? І яка допомога потрібна херсонцям?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- У ЗСУ підтверджують, що російські військові начебто розстріляли беззбройних українських воїнів, які здавалися у полон. Відео з цим фактом опублікували аналітики проєкту DeepState. Сталося це, за їхніми даними, під Авдіївкою, біля Степового. Чи реагували на такі заяви в Росії? Розкажемо усі деталі відомі станом на зараз.
- Союзники мають і надалі підтримувати Україну у війні. Це в інтересах самого НАТО. Заявив генсекретар альянсу Єнс Столтенберг. Він зазначив, що в разі перемоги «Путіна на Україну очікує трагедія». Про що свідчать такі заяви очільника НАТО? Та як змінюється підтримка України західними партнерами?
- Лідеру опозиційної фракції «ЄС» Петру Порошенку та його колегам не дали дозвіл на виїзд за межі України. Опозиція заявляє, що зрив візиту шкодить країні та її міжнародному іміджу. Голова Верховної Ради стверджує, що представники фракції «ЄС» є одними із лідерів за відрядженнями. Тож про жодні обмеження для окремих народних депутатів, каже Руслан Стефанчук, не йдеться. Розкажемо аргументи обох сторін далі.
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