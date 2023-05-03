У російській Тамані горить нафтобаза. Кому влада дозволяє мати російський паспорт?

- У Росії палає. Краснодарський край – пожежа вищого рівня складності на нафтобазі в Тамані. Чому спалахнув резервуар з нафтопродуктами? Розкажемо, що відомо на цю хвилину.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Паспортизація на окупованих територіях. То брати російський документ, аби вижити, як радить уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець? Чи відмовлятися, як це закликає робити віцепрем’єрка Ірина Верещук? Чому у владі звучать кардинально різні позиції від посадовців? Та чи може бути покарання за російський документ в окупації?
- В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти. Чи спростить він отримання необхідних документів для рідних? Як і хто ним може користуватися та – головне – чи прискорить він пошук зниклих безвісти?
- Сьогодні представники Туреччини, України та Росії зберуться обговорити експорт українського зерна Чорним морем. В Москві вважають, що домовленості щодо зернового коридору зайшли «в глухий кут». Чи вийде розблокувати коридор для вивезення зерна? Та що хоче виторгувати Кремль?
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