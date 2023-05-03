Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

У російській Тамані горить нафтобаза. Кому влада дозволяє мати російський паспорт?

  • У Росії палає. Краснодарський край – пожежа вищого рівня складності на нафтобазі в Тамані. Чому спалахнув резервуар з нафтопродуктами? Розкажемо, що відомо на цю хвилину.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Паспортизація на окупованих територіях. То брати російський документ, аби вижити, як радить уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець? Чи відмовлятися, як це закликає робити віцепрем’єрка Ірина Верещук? Чому у владі звучать кардинально різні позиції від посадовців? Та чи може бути покарання за російський документ в окупації?
  • В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти. Чи спростить він отримання необхідних документів для рідних? Як і хто ним може користуватися та – головне – чи прискорить він пошук зниклих безвісти?
  • Сьогодні представники Туреччини, України та Росії зберуться обговорити експорт українського зерна Чорним морем. В Москві вважають, що домовленості щодо зернового коридору зайшли «в глухий кут». Чи вийде розблокувати коридор для вивезення зерна? Та що хоче виторгувати Кремль?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

У Кремлі відреагували на дані США про втрати сил РФ в Україні 59302 views

2

По Павлограду було два удари – Повітряні сили ЗСУ 16450 views

3

Наслідки вибуху на нафтобазі в окупованому Севастополі з супутника – «Схеми» 16284 views

4

«Зеленський не погоджувався на такі дискусії» – представник влади про миротворчу місію Ватикану 14793 views

5

У ЗСУ відреагували на встановлення РФ чергової дати щодо захоплення Бахмута 10168 views

6

У центрі Севастополя пролунав вибух, російська влада заявляє про «тренування систем ППО» 6247 views

7

Влада повідомила про ракетний удар по Краматорську. Москва каже – вдарили по залізниці 4748 views

8

Зеленський повідомив нові дані про ракетну атаку на Павлоград – є загиблі 4442 views

9

У Білому домі оцінили втрати Росії у війні за 5 місяців 4341 views

10

Командувач Сил ТРО «живий та здоровий» – речник про «знищення бронеавтомобіля» з Танцюрою 3970 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG