Що відбувається біля Авдіївки? Буданов про кінець війни. Як ДПС ловить утікачів

У поруйнованому регіоні Афганістану стався новий землетрус

11 жовтня в провінції Герат на заході Афганістану стався ще один потужний землетрус, який ще більше посилив страждання тих, хто вижив і хто вже бореться з наслідками попереднього землетрусу, який забрав життя понад 2000 людей і залишив у руїнах цілі села.