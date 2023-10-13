Що відбувається біля Авдіївки? Буданов про кінець війни. Як ДПС ловить утікачів

- Одружуються з багатодітними матерями, підробляють документи і йдуть на пролом через колючий дріт. Українські прикордонники розповіли, як чоловіки призовного віку намагаються незаконно потрапити до ЄС, щоб уникнути мобілізації.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- «Кризовий момент ми пройшли». Так очільник головного управління розвідки Кирило Буданов описує нинішню ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС. Поруч з тим Буданов каже, що світ швидко наближається до глобальної війни. Чи глобальна війна означає Третю світову? Та які конфлікти, крім широкомасштабної війни Росії проти України та подій в Ізраїлі, цьому передуватимуть?
- Вже в цю неділю поляки обиратимуть депутатів та сенаторів. Ці вибори вже назвали найважливішими за останні 35 років. Головна ж інтрига виборчої гонки – чи прийде втретє до влади правляча партія «Право і справедливість» Качинського, чи переможе опозиційна «Громадянська коаліція» з Дональдом Туском. Деталі виборчого процесу у сусідній Польщі та чому в Україні теж чекають результатів цих виборів, розкажуть мої колеги.
- А от в Україні проведення виборів під час війни позитивно сприймає лише 15% громадян. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова. То чи готується український політикум до виборів та чи будуть вони в умовах широкомасштабного вторгнення – розпитаємо у представників владної більшості.
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