Штурм Авдіївки. План на випадок перемоги РФ. Як на півночі з катерів збивають дрони

- Місцева влада поновила евакуацію цивільного населення з Авдіївки Донецької області. Там досі залишаються понад тисяча людей, кажуть у міській військово-цивільній адміністрації. Російські ж сили продовжують наступ на місто. Що відбувається на Авдіївському напрямку?
- Окупанти в Маріуполі Донецької області посилили охорону військових баз. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. За його словами, сили РФ встановили нові камери, а також колючий дріт та додаткові вежі спостереження. До чого вони готуються?
- Президент України Володимир Зеленський призначив нову представницю президента у Верховній Раді. Відтепер посаду обійме народна депутатка Галина Михайлюк. Як це вплине на співпрацю між парламентом і Офісом президента? Та які завдання Зеленський ставить перед новою представницею?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
Форум