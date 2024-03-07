Сили РФ не можуть прорвати оборону ЗСУ, а Київ готує контрудари?

- Сочі, Путін, розмови про ядерну безпеку. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним і у них стався «важливий обмін думками з щодо ядерної безпеки». Говорили про окуповану українську ЗАЕС і «шляхи забезпечення її безпеки». Чи можливо це, поки станція окупована?
- Сили РФ знищили РСЗВ HIMARS, заявили у виданні Newsweek. Перша за понад півтора року втрата потребує ретельного розслідування, вважає секретар комітету з нацбезпеки Роман Костенко. Наскільки серйозною є ця втрата для ЗСУ?
- Російські війська не можуть прорвати оборону ЗСУ під Авдіївкою, однак пробують наступати постійно, заявили в третій штурмовій бригаді. А командувач Сухопутних військ Павлюк пообіцяв цього року контрударні дії ЗСУ. Про що йдеться?
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