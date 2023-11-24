У Росії горять трансформатори

1 Зміни у Ставці Верховного головнокомандувача ­– Зеленський увів до складу Федорова замість Щиголя 45964 views

2 Путін на онлайн-саміті G20 заявив, що РФ ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною 37440 views

3 ISW про заяви Путіна щодо готовності до переговорів: Кремль не змінив цілей війни проти України 26358 views

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9 Депутат Одарченко каже, що Найєм нібито просив навчити його користуватися криптою, хабар заперечує 7126 views