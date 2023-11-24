У Росії горять трансформатори

- Російські сили масованим вогнем вкрили Чорнобаївку. У Херсонській ОВА кажуть, що попередньо обстріл вели касетними боєприпасами, три людини загинули. Деталі цього інциденту, а також обстановку на правобережжі Дніпра з'ясуємо в нашій трансляції.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- Ще один український водій помер на пункті пропуску, де польські перевізники блокують кордон з Україною. Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. Це вже друга смерть водія, що планував перетин кордону. Наскільки близькі уряди двох країн до вирішення ситуації з блокадою і чи зацікавлена в цьому польська влада?
- У парламенті заблокували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу через велику кількість поправок від народних депутатів. Про це повідомила членкиня комітету з питань здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування Ольга Стефанишина. Чи підтримають депутати законопроєкт, який на думку багатьох активістів, має допомогти онкохворим та при посттравматичних розладах, отриманих внаслідок війни? Коли це станеться? Та які головні зауваження у противників легалізації медканабісу?
- Чи зачепив Голодомор вашу сім'ю? Вже завтра Україна згадуватиме тих, хто загинув у роки Голодомору. Утім, попри тривалі дослідження, точна кількість жертв події, яку три десятки країн вже визнали геноцидом, досі невідома. Чому так і що треба знати про Голодомор сьогодні?
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