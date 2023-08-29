У США визнали, що війна надовго. Влада готує до виборів-2024? Папа про «велику Росію»

- Основний наступ ЗСУ зараз – на півдні, і ЗСУ там знову мають успіх, повідомляють в Міноборони. А Американський інститут вивчення війни вже повідомляє про бої за Вербове – східніше Роботиного. Куди рухаються ЗСУ після звільнення цього населеного пункту? Що з логістикою та постачаннями сил РФ на цьому напрямку? Говоримо з військовими.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- Посадовці у США змирилися з тим, що ЗСУ цього року не зможуть дійти до Азовського моря і перерізати сухопутний коридор Росії до Криму. Про це пише газета The Washington Post, посилаючись на джерела в американському уряді. В Пентагоні радять українському командуванню розставити приорітети. Як сили оборони України, на думку посадовців США, мають вести свій наступ? Так які прогнози на війну цього року і наступного дають в США?
- Зеленський озвучив три необхідні умови, за яких вибори можливі навіть під час війни. Західні партнери наполягають, що парламентські вибори мають відбутися в Україні вже наступного року. Чи готується вже до цього влада? Як треба міняти законодавство та чи взагалі реально це? Говоримо з представниками влади та юристами.
- Папа Римський закликав російську молодь «не забувати, що вони є спадкоємцями великої матінки Росії». І закликав «сіяти зерна примирення». Цей виступ папи в Санкт-Петербурзі викликав реакцію в суспільстві. Її вже розкритикували українському МЗС. Чи пояснить папа Римський, що він мав на увазі. Його заяви проаналізуємо вже за кілька хвилин.
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