Хто у військових знову забирає гроші? Викриття психолога Спартака Субботи

Бахмут: найкривавіша битва піхоти з часів Другої світової війни

Російська армія штурмує Бахмут із липня 2022 року, але досі не може встановити над ним контроль. Бої за Бахмут уже увійшли в історію як найкривавіша битва піхоти з часів Другої світової війни