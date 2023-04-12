Хто у військових знову забирає гроші? Викриття психолога Спартака Субботи

- Контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку, але від партнерів потрібна зброя, заявляє український прем'єр Денис Шмигаль. Тим часом примусова евакуація дітей з Донеччини триває. Волонтери та поліція не просто допомагають людям виїхати, але буквально розшукують їх у підвалах. Чому люди уникають евакуації? Говоримо з поліцією Донеччини.
Про це дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Ще майже 7 років без цивільної авіації. У Євроконтролі вважають, що небо над Україною, Росією, Білоруссю та Молдовою матиме обмеження найближчі роки. У якому стані українська авіація?
- Плюс 30 тисяч гривень українським військовим та поліції. Депутати проголосували за таке рішення, однак потім у Раді його заблокували. Що відбувається? Чи є в бюджеті гроші на виплати захисникам країни?
- Наклеп чи викриття? В Україні розгорівся скандал довкола психолога Спартака Субботи. Розбираємося, чи варто вірити усьому, що нам говорять з екранів смартфонів? Як і хто має перевіряти публічних людей?
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