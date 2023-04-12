Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Хто у військових знову забирає гроші? Викриття психолога Спартака Субботи

  • Контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку, але від партнерів потрібна зброя, заявляє український прем'єр Денис Шмигаль. Тим часом примусова евакуація дітей з Донеччини триває. Волонтери та поліція не просто допомагають людям виїхати, але буквально розшукують їх у підвалах. Чому люди уникають евакуації? Говоримо з поліцією Донеччини.

Про це дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Ще майже 7 років без цивільної авіації. У Євроконтролі вважають, що небо над Україною, Росією, Білоруссю та Молдовою матиме обмеження найближчі роки. У якому стані українська авіація?
  • Плюс 30 тисяч гривень українським військовим та поліції. Депутати проголосували за таке рішення, однак потім у Раді його заблокували. Що відбувається? Чи є в бюджеті гроші на виплати захисникам країни?
  • Наклеп чи викриття? В Україні розгорівся скандал довкола психолога Спартака Субботи. Розбираємося, чи варто вірити усьому, що нам говорять з екранів смартфонів? Як і хто має перевіряти публічних людей?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

У розвідці Британії пояснили, про що свідчить поява термобаричних систем у підрозділів ВДВ Росії в Україні 21482 views

2

Південна Корея заявляє, що «значна» частина оприлюднених документів США є підробкою 14121 views

3

Війська РФ відходять від лінії зіткнення на відстань, недосяжну для українських засобів ураження – Гуменюк 12990 views

4

Повітряні сили США назвали дату наступної зустрічі «Рамштайн»  4536 views

5

ВР заборонила феєрверки та салюти в Україні 2514 views

6

Пожежу на Хрещатику загасили, без постраждалих – ДСНС 1624 views

7

У Генштабі ЗСУ повідомили про понад пів сотні відбитих атак загарбників за добу 1501 views

8

Під Бахмутом загинув український велогонщик – комітет Ради з питань спорту 1407 views

9

Парламент проголосував за поправку щодо повернення військовим виплат у 30 тис грн 1336 views

10

ВР відправила у відставку голову Рахункової палати 1305 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG