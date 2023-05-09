Пам’ятник Другій світовій війні – танк Т-34 у Тростянці вирішили демонтувати

ТРОСТЯНЕЦЬ – Фотографії з міста Тростянець Сумської області у березні 2022 року – мабуть, найбільш вражаюче іронічне зображення повномасштабного російського вторгнення в Україну. Радянський танк Т-34 [на фото] входив до складу батальйону, який звільняв Тростянець з-під контролю нацистів у 1943 році. Тоді у роки Другої світової війни танк залишився неушкодженим. Зараз його ледь не зруйнували російські війська. На фото пошкоджений танк стоїть на постаменті посеред знищеної ЗСУ сучасної російської військової техніки. Зараз танк вирішили демонтувати в рамках проєкту реставрації, який ще на стадії планування. Зображення з 2022 року призвели до закликів в інтернеті зберегти Т-34 у Тростянці як символ «цієї божевільної війни», який пережив два дуже різні конфлікти за участю Кремля.

Тростянець із населенням у близько 20 тисяч людей розташований за 32 кілометри від кордону з Росією. Упродовж місяця місто перебувало в окупації й дуже постраждало від бойових дій. Місцева влада каже, що під час російської окупації загинули понад 50 жителів. У житловому будинку навпроти цього пам’ятника живе Юрій Смирнов. Чоловік на власні очі бачив інтенсивний артилерійський бій, який знищив російську бронетехніку [на фото довкола танка від березня 2022 року]. «Я бачив багато, – каже він про бій, який призвів до відступу росіян із Тростянця в останні дні березня 2022 року. – Було дуже «гаряче». Летіло багато металу. Ніхто з нас не показував своїх облич. «Навіть усередині квартири цегляні стіни хиталися назад і вперед від вибухів. Я намагався загасити вогонь [який знищив житловий будинок], але зупинити його було неможливо». Смирнов каже, що підтримує рішення прибрати танк. «Нехай його помістять в інше місце», – каже він. І додає: «Нам не потрібно його нічим замінювати. Просто зробіть площу знову приємним місцем для прогулянок».

Настя Шелест, яка сидить на лавці біля магазину поблизу пам’ятника, каже, що не бачить причини для демонтажу танка. «У дитинстві я весь час проїжджала повз нього, – каже вона. – Я не розумію, чому його потрібно прибирати зараз». Міський голова Тростянця Юрій Бова розповів Радіо Свобода, що танк, ймовірно, встановлять у меморіалі загиблим воїнам Другої світової війни, що розташований неподалік, «але його доведеться реставрувати», – каже голова. Він додав, що рішення про демонтаж танка депутати ухвалили одноголосно. Під час бою за Тростянець у пам’ятник Т-34 було пряме влучення, в результаті чого танк похилився і були розбиті деякі колеса.