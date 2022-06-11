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Війна України з Росією і постать Тараса Шевченка. Виставка плакатів у Києві

Іван Єрмаков

У Національному музеї Тараса Шевченка у Києві відкрили виставку плакатів «Шевченко: 4.5.0», присвячену війні України з Росією. У двох невеликих музейних залах представлено два десятки робіт, у яких фігурує образ поета, художника, громадського і політичного діяча Тараса Шевченка.

Його портрет у своїх роботах використовують багато ілюстраторів і художників, переосмислюючи і вписуючи його в сучасний контекст. Шевченка в Україні називають поетом-пророком, він писав про боротьбу українського народу за свободу та незалежність.

Серед ілюстрацій можна побачити колаж із фото обстріляного російськими військовими пам'ятника поетові в Бородянці (автор Марина Боровикова).

Перефразовані рядки Шевченка (робота Алекса Делмара), Шевченка з автоматом автора Андрія Єромоленка, Шевченка у формі ЗСУ або в панамці як у соліста гурту Калуш .

Із початком масштабного вторгнення Росії до України багато музеїв перевезли експозиції за кордон або в інші регіони України і поки що не можуть відкритися повноцінно, але деякі з них вже почали проводити заходи.

Завітав на виставку і міністр культури України Олександр Ткаченко, він закликав українців відвідувати культурні заходи, у тому числі й театри, у тих містах, де це безпечно.

&laquo;Борітеся &ndash; поборете!&raquo; Автор: В&rsquo;ячеслав Казаневський &nbsp;
1 «Борітеся – поборете!» Автор: В’ячеслав Казаневський
 
&laquo;Шевченко-Kalush&raquo;.&nbsp;Автор: Олександр Грехов &nbsp;
2 «Шевченко-Kalush». Автор: Олександр Грехов
 
&laquo;Шевченко-прикордонник&raquo;.&nbsp;Автор: Олександр Грехов
3 «Шевченко-прикордонник». Автор: Олександр Грехов
&laquo;Кобзар&raquo;. Автор: Максим Лазор &nbsp;
4 «Кобзар». Автор: Максим Лазор
 
&laquo;Матаморфоза. Шевченко&raquo;. Автор: Сашко Даниленко &nbsp;
5 «Матаморфоза. Шевченко». Автор: Сашко Даниленко
 
&laquo;Борітеся &ndash; поборете!&raquo;. Автор: Микола Гончаров &nbsp;
6 «Борітеся – поборете!». Автор: Микола Гончаров
 
&laquo;Тарас, м. Харків&raquo;. Автор: Ірина Ільїнська &nbsp;
7 «Тарас, м. Харків». Автор: Ірина Ільїнська
 
&laquo;Бородянський рушник. Із серії &laquo;Сила пам&rsquo;яті&raquo;. Автор: Катя Лісова &nbsp;
8 «Бородянський рушник. Із серії «Сила пам’яті». Автор: Катя Лісова
 
&laquo;Шевченко &ndash; це коріння та дух, палаюче серце українського народу, хай б&rsquo;ється вічно!&raquo;. Автор: Нікіта Тітов &nbsp;
9 «Шевченко – це коріння та дух, палаюче серце українського народу, хай б’ється вічно!». Автор: Нікіта Тітов
 
&laquo;Borodianka 06.05.2022&raquo;. Автор: Марина Боровікова &nbsp;
10 «Borodianka 06.05.2022». Автор: Марина Боровікова
 
&laquo;Borodianka 06.05.2022&raquo;. Автор: Марина Боровікова &nbsp;
11 «Borodianka 06.05.2022». Автор: Марина Боровікова
 
Автор: Михайло Дяченко
12 Автор: Михайло Дяченко
Автор: Алекс Делмар
13 Автор: Алекс Делмар
Виставка &laquo;Шевченко: 4.5.0&raquo; у Національному музеї Тараса Шевченка у Києві триватиме до 31 липня 2022 року &nbsp;
14 Виставка «Шевченко: 4.5.0» у Національному музеї Тараса Шевченка у Києві триватиме до 31 липня 2022 року
 
Одна з кураторів виставки Інна Мочарник
15 Одна з кураторів виставки Інна Мочарник
Завітав на виставку і міністр культури України Олександр Ткаченко (другий справа), він закликав українців відвідувати культурні заходи, у тому числі й театри, у тих містах, де це безпечно.
16 Завітав на виставку і міністр культури України Олександр Ткаченко (другий справа), він закликав українців відвідувати культурні заходи, у тому числі й театри, у тих містах, де це безпечно.
У двох невеликих музейних залах представлено два десятки робіт, у яких фігурує образ поета, художника, громадського і політичного діяча Тараса Шевченка &nbsp;
17 У двох невеликих музейних залах представлено два десятки робіт, у яких фігурує образ поета, художника, громадського і політичного діяча Тараса Шевченка
 
Одна з кураторів виставки Інна Мочарник
18 Одна з кураторів виставки Інна Мочарник
19
Портрет Тараса Шевченка у своїх роботах використовують багато ілюстраторів і художників, переосмислюючи і вписуючи його в сучасний контекст. Шевченка в Україні називають поетом-пророком, він писав про боротьбу українського народу за свободу та незалежність
20 Портрет Тараса Шевченка у своїх роботах використовують багато ілюстраторів і художників, переосмислюючи і вписуючи його в сучасний контекст. Шевченка в Україні називають поетом-пророком, він писав про боротьбу українського народу за свободу та незалежність
Із початком масштабного вторгнення Росії до України багато музеїв перевезли експозиції за кордон або в інші регіони України і поки що не можуть відкритися повноцінно, але деякі з них вже почали проводити заходи
21 Із початком масштабного вторгнення Росії до України багато музеїв перевезли експозиції за кордон або в інші регіони України і поки що не можуть відкритися повноцінно, але деякі з них вже почали проводити заходи

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