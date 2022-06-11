Війна України з Росією і постать Тараса Шевченка. Виставка плакатів у Києві

Іван Єрмаков

У Національному музеї Тараса Шевченка у Києві відкрили виставку плакатів «Шевченко: 4.5.0», присвячену війні України з Росією. У двох невеликих музейних залах представлено два десятки робіт, у яких фігурує образ поета, художника, громадського і політичного діяча Тараса Шевченка.

Його портрет у своїх роботах використовують багато ілюстраторів і художників, переосмислюючи і вписуючи його в сучасний контекст. Шевченка в Україні називають поетом-пророком, він писав про боротьбу українського народу за свободу та незалежність.

Серед ілюстрацій можна побачити колаж із фото обстріляного російськими військовими пам'ятника поетові в Бородянці (автор Марина Боровикова).

Перефразовані рядки Шевченка (робота Алекса Делмара), Шевченка з автоматом автора Андрія Єромоленка, Шевченка у формі ЗСУ або в панамці як у соліста гурту Калуш .

Із початком масштабного вторгнення Росії до України багато музеїв перевезли експозиції за кордон або в інші регіони України і поки що не можуть відкритися повноцінно, але деякі з них вже почали проводити заходи.

Завітав на виставку і міністр культури України Олександр Ткаченко, він закликав українців відвідувати культурні заходи, у тому числі й театри, у тих містах, де це безпечно.