Секретні фотографії, декотрі з яких публікуються тут вперше, розповідають про те, як влада Чехословаччини впродовж тривалого часу шпигувала за власними громадянами.

Таємна поліція Чехословаччини зробила тисячі фотографій впродовж 70-х та 80-х років, використовуючи при цьому крихітні приховані камери. Чехословаччина на той час переживала «період нормалізації». Наслідком «нормалізації» стало вторгнення в країну військ країн Варшавського пакту на чолі з Радянським Союзом у 1968 році. Наказ провести військове вторгнення дав Кремль. Це сталося після намагань представників влади Чехословаччини мінімалізувати цензуру в країні, перед цим вони також ввели низку інших реформ у своїй країні. Для звичайних громадян це означало запровадження комуністичним режимом надзвичайного поліцейського контролю.

Одним із улюблених пристроїв таємної поліції Чехословаччини були мініатюрні фотокамери, які часто носили у портфелях і використовували для документування «ворожої діяльності». Насправді, це зазвичай означало фотографування критиків режиму, того, що стосувалося їхнього буденного життя.

Поліцейська мережа тоталітарної Чехословаччини також розробила відеокамери для зйомки відеоматеріалів про свої «цілі».

Ці пікантні фотографії тепер зберігаються в архіві Служби безпеки Чехії в Празі.

Деякі звіти вказують на надзвичайну витривалість агентів задля збору потенційно небезпечної інформації. Під час однієї операції секретні агенти, які сиділи на «хвості» відомого музиканта впродовж його нічної «вилазки», отримали рахунок за декілька видів пива та їжі. В їхньому звіті вказано, що музикант «голосно розмовляв» з групою друзів перед баром о 1:15 ночі перед тим, як він та молода жінка «пройшли повз огорожу неподалік торгового магазину Май…»

Хоча ув'язнення дисидентів було менш поширеним явищем у 1980-х роках, режим міг легко знищити людей професійно, позбавивши їх праці за їхньою професією та заблокувавши вступ до університетів дітям «ворогів народу».