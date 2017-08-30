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Блакитний Ленін в Подобовці



Акерман готується до виставки свого проекту у Москві, вона має відбутися пізніше цього року. Це вже стало предметом гострих суперечок. «Я хочу, щоб виставка викликала дискусію. Що могло б засмутити мене, так це якби люди використовували цю подію у якості пропаганди. Я не хочу, щоб Україна використовувала її для того, щоб сказати: «Дивіться, ми перегортаємо сторінку». Та водночас я не хочу, щоб Росія використовувала це для того, щоб казати: «Дивіться на цих вандалів, вони поводять себе, як бойовики «Ісламської держави» в сирійській Пальмірі»