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14 грудня 2019, Київ 10:23
Фотогалереї

Найсамотніший і найхолодніший Ленін на «Полюсі недосяжності» – фотогалерея

Шість десятиліть тому радянські дослідники першими добралися до «Полюсу недосяжності» – місця в Антарктиді, найбільш віддаленого від берегової лінії. У найтепліший день температура в цій місцевості – близько мінус 30 градусів. У найхолодніший – нижче мінус 50!

Дослідники відзначили цю знаменну подію, встановивши бюст радянського вождя Володимира Леніна. І він все ще залишається там! (Принаймні, ми так припускаємо, але, можливо, що Ленін залишився під товщею снігу)

Фотографій пам'ятника дуже мало, що не дивно. Ми зібрали деякі з них у цій галереї
Радянські дослідники, які прибули 14 грудня 1959 року на &laquo;Полюс недосяжності&raquo;, створили тут тимчасову станцію. Під час урочистої церемонії відкриття станції, на її даху полярники встановили бюст Леніна. Він звернений обличчям у бік Москви
1 Радянські дослідники, які прибули 14 грудня 1959 року на «Полюс недосяжності», створили тут тимчасову станцію. Під час урочистої церемонії відкриття станції, на її даху полярники встановили бюст Леніна. Він звернений обличчям у бік Москви
Це була не перша поїздка полярників із Радянського Союзу на найпівденніший континент. Її назвали санно-гусеничним походом третьої Радянської антарктичної експедиції. Очолював похід дослідник і науковець Євген Толстіков, який багато працював в Арктиці та в Антарктиці. Він є автором цієї фотографії
2 Це була не перша поїздка полярників із Радянського Союзу на найпівденніший континент. Її назвали санно-гусеничним походом третьої Радянської антарктичної експедиції. Очолював похід дослідник і науковець Євген Толстіков, який багато працював в Арктиці та в Антарктиці. Він є автором цієї фотографії
Так виглядала тимчасова станція. Перед від&#39;їздом полярники залишили запаси продовольства, яких вистачило б на чотири-п&#39;ять місяців для чотирьох осіб, а також записку, в якій запропонували всім відвідувачам використовувати ці запаси. Через важкі кліматичні умови було вирішено, що створювати постійну станцію тут не варто
3 Так виглядала тимчасова станція. Перед від'їздом полярники залишили запаси продовольства, яких вистачило б на чотири-п'ять місяців для чотирьох осіб, а також записку, в якій запропонували всім відвідувачам використовувати ці запаси. Через важкі кліматичні умови було вирішено, що створювати постійну станцію тут не варто
Крім того, станція розташована&nbsp;буквально в глушині на відстані приблизно 1400 кілометрів від узбережжя, та й ще і на висоті близько 3700 метрів над рівнем моря
4 Крім того, станція розташована буквально в глушині на відстані приблизно 1400 кілометрів від узбережжя, та й ще і на висоті близько 3700 метрів над рівнем моря
Світлини самотнього Леніна наступного разу зробили в 1960-і роки. Тимчасова станція вже наполовину похована під снігом, але Ленін все ще височіє на даху. Олав Орхейм із Норвезького полярного інституту зняв це фото під час участі у другому етапі американської експедиції під назвою &laquo;Перетинаючи Землю Королеви Мод&raquo; (1964&ndash;1967)
5 Світлини самотнього Леніна наступного разу зробили в 1960-і роки. Тимчасова станція вже наполовину похована під снігом, але Ленін все ще височіє на даху. Олав Орхейм із Норвезького полярного інституту зняв це фото під час участі у другому етапі американської експедиції під назвою «Перетинаючи Землю Королеви Мод» (1964–1967)
Команда &laquo;N2i&raquo; британських і канадських дослідників досягла &laquo;Полюсу недосяжності&raquo; 19 січня 2007 року. Вони дісталися до цього місця через вітряні і крижані рівнини континенту за допомогою повітряних зміїв. Станція на той час виявилася похованою під снігом. Але не Ленін
6 Команда «N2i» британських і канадських дослідників досягла «Полюсу недосяжності» 19 січня 2007 року. Вони дісталися до цього місця через вітряні і крижані рівнини континенту за допомогою повітряних зміїв. Станція на той час виявилася похованою під снігом. Але не Ленін
Добравшись до &laquo;Полюсу недосяжності&raquo;, учасники &laquo;N2i&raquo; не спали 36 годин поспіль. Коли вони наблизилися на відстань близько шести кілометрів, то побачили точку на горизонті. Вони розповідали, що не могли повірити своїм очам. &nbsp; &laquo;Зрозумівши, що Ленін, незважаючи ні на що, дійсно все ще готовий був нас вітати, ми всі вибухнули неконтрольованим сміхом і вигуками&raquo;, &ndash; розповіли вони про свої емоції в інтерв&#39;ю Explorers Web. Вони були першими людьми, що відвідали Леніна за чотири десятиліття, і першими, хто дістався до цієї місцевості без машин
7 Добравшись до «Полюсу недосяжності», учасники «N2i» не спали 36 годин поспіль. Коли вони наблизилися на відстань близько шести кілометрів, то побачили точку на горизонті. Вони розповідали, що не могли повірити своїм очам.
 
«Зрозумівши, що Ленін, незважаючи ні на що, дійсно все ще готовий був нас вітати, ми всі вибухнули неконтрольованим сміхом і вигуками», – розповіли вони про свої емоції в інтерв'ю Explorers Web. Вони були першими людьми, що відвідали Леніна за чотири десятиліття, і першими, хто дістався до цієї місцевості без машин
Чи видно нині бюст Леніна &ndash; невідомо. Останнього разу, судячи за наявними даними, відвідувачі бували тут вісім років тому. Себастьян Коупленд, громадянин Франції, США та Британії, і Ерік Макнейр-Ландрі, громадянин США і Канади, здійснювали приватну експедицію і зупинилися в цій місцевості. Вони подорожували континентом, пересуваючись за допомогою повітряних зміїв
8 Чи видно нині бюст Леніна – невідомо. Останнього разу, судячи за наявними даними, відвідувачі бували тут вісім років тому. Себастьян Коупленд, громадянин Франції, США та Британії, і Ерік Макнейр-Ландрі, громадянин США і Канади, здійснювали приватну експедицію і зупинилися в цій місцевості. Вони подорожували континентом, пересуваючись за допомогою повітряних зміїв
Хто наступний прибуде сюди? Чи вітатиме їх Ленін? А може доведеться відкопувати його з-під снігу?
9 Хто наступний прибуде сюди? Чи вітатиме їх Ленін? А може доведеться відкопувати його з-під снігу?
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