Найсамотніший і найхолодніший Ленін на «Полюсі недосяжності» – фотогалерея

Шість десятиліть тому радянські дослідники першими добралися до «Полюсу недосяжності» – місця в Антарктиді, найбільш віддаленого від берегової лінії. У найтепліший день температура в цій місцевості – близько мінус 30 градусів. У найхолодніший – нижче мінус 50!



Дослідники відзначили цю знаменну подію, встановивши бюст радянського вождя Володимира Леніна. І він все ще залишається там! (Принаймні, ми так припускаємо, але, можливо, що Ленін залишився під товщею снігу)



Фотографій пам'ятника дуже мало, що не дивно. Ми зібрали деякі з них у цій галереї