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24 Вересень 2018, Київ 20:34
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Роботи наступають – а з ними і безробіття!

Більше третини компаній планують інвестувати в автоматизацію до 2022 року, йдеться в новій доповіді.

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