Підтверджені випадки захворювання на коронавірус у світі (станом на 30 листопада)

На цій карті показано поширення вірусу, яке відстежують Університет Джона Гопкінса, ВООЗ та Worldometers.info. Ці підрахунки засновані на інформації, наданої урядами. У багатьох країнах існують обмеження на розголошення такої інформації або причини, за якими можуть не хотіти розголошувати. Методологія, прозорість та якість цих даних можуть різко відрізнятися залежно від країни.