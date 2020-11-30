Підтверджені випадки захворювання на коронавірус у світі (станом на 30 листопада)
На цій карті показано поширення вірусу, яке відстежують Університет Джона Гопкінса, ВООЗ та Worldometers.info. Ці підрахунки засновані на інформації, наданої урядами. У багатьох країнах існують обмеження на розголошення такої інформації або причини, за якими можуть не хотіти розголошувати. Методологія, прозорість та якість цих даних можуть різко відрізнятися залежно від країни.
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