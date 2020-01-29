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29 січня 2020, Київ 23:05
Фотогалереї
Росіяни в човнах: дивне фотозахоплення в царську епоху – фотогалерея
29 січня 2020, 21:20
Амос Чаппл
Мода позувати в муляжах човнів, літаків та автомобілів призвела до створення деяких із найбільш дивних портретів росіян у часи Російської імперії.
1
Російський солдат виконує серенаду своїй коханій у човні на ім’я «Русалка»
2
Три жінки гойдаються на полотняному морі
3
Ці портрети, які колись користувалися великою популярністю в Росії, виконані з розмальованим дерев’яним «транспортним засобом» на тлі полотна
4
Захопливі фотографії давно причаровували Крістофера Б. Штайнера, професора історії мистецтв і антропології в Коннектикутському коледжі
5
Крістофер Штайнер розповів Радіо Свобода, що цей стиль став популярним у кінці 1800-х років, коли дорога технологія фотографії дагеротипів була замінена дешевшими техніками, які дозволяли робити більш грайливі портрети
6
Штайнер вважає, що успіх незвичного портретного стилю полягав в тому, що візуально створював «рух вгору», який дозволяв простим людям «підвищувати свій статус у багатстві, класі або доступі до передових технологій», позуючи в атмосфері розкішного полотна
7
Так само, як у човнах, росіяни також позували і в автомобілях…
8
… і в літаках. Ця одна з небагатьох фотографій, що була зроблена після більшовицького перевороту 1917 року в Росії і перейменування Санкт-Петербургу в Ленінград 1924 року
9
Але більшість фотостудій сфокусували свої фотокамери на сценаріях із човнами, як, наприклад, на цій фотографії
10
Веслування на зламі століть було захопленням заможних. Останній російський цар і його родина часто фотографувалися,
занурюючи
весло у воду каналів їхньої резиденції, де вони проживали за межами Санкт-Петербургу. Так і ці два студенти роблять вигляд, що гребуть у човні «Валк», названому на честь містечка Валка у сьогоднішній Латвії
11
Двоє чоловіків ризикують зануритися в брезентовий океан, насолоджуючись напоєм
12
Хоча не зрозуміло, де почався чудернацький фототренд, він також став популярним у Західній Європі на початку 1900-х років. Це зображення німецьких солдатів було знято в Ельзенборні в 1915 році
13
На багатьох західноєвропейських фотографіях панує комедійна атмосфера, «авіатори» відверто розважаються. Напис на цьому літаку: «Пікнік над Кам-де-Біч», військовим табором на сході Франції
14
А от фотографії, зроблені в Росії, вирізняються очевидною серйозністю на обличчях, як, наприклад, ці унтерофіцери, які позують для фотографії
15
Штайнер каже, що неможливо дізнатися, чи сприймалися ці фотографії з гумором у Росії, але професор історії мистецтва зазначає, що потяг людей до уявного сценарію ніколи не згасав. Як, наприклад, у цих молодих дівчат, які гребуть через уявну повінь
16
У сьогоднішньому Китаї цілі компанії, такі, як Rome Studio (на фото) в Пекіні, займаються підробкою екзотичних місць для весільних фотографій. У Сполучених Штатах в 2018 році художник із Лос-Анджелесу створив набір, що
імітує інтер’єр приватного літака
. Художник довів, що мало що змінилося з тих часів, за винятком видів транспорту, і додав: «Більшість людей не може дозволити собі справжній літак, тому ми зробили той, який демократизує доступ до того тла, що раніше був призначений тільки для багатих і знаменитих»
Росіяни в човнах: дивне фотозахоплення в царську епоху – фотогалерея
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