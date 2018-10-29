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29 Жовтень 2018, Київ 19:56
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Україна сплатила чверть мільярда гривень за додаткові послуги і майно на американських катерах «Айленд»

280 666 100 гривень сплатила Україна за додаткові послуги і майно на американських катерах «Айленд». ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
280 666 100 гривень сплатила Україна за додаткові послуги і майно на американських катерах &laquo;Айленд&raquo;. ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
1 280 666 100 гривень сплатила Україна за додаткові послуги і майно на американських катерах «Айленд». ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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