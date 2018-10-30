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30 Жовтень 2018, Київ 12:00
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РНБО планує витратити понад мільйон гривень на Toyota Land Cruiser

1 088 796 гривень планує витратити РНБО на новий Toyota Land Cruiser. ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
1 088 796 гривень планує витратити РНБО на новий Toyota Land Cruiser.&nbsp;&nbsp; ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
1 1 088 796 гривень планує витратити РНБО на новий Toyota Land Cruiser.  
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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