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30 Червень 2017, Київ 11:20
#Точно

Понад 82 тисячі гривень зарлати отримала суддя, яка розглядала касацію у справі Юрія Луценка в 2013 році

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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