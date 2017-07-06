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Деталі | Звідки в мирних містах зброя і навіщо?
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06 Липень 2017, Київ 19:17
#Точно
Майже півмільйона гривень було нараховано новому голові Нацполіції Сергію Князєву станом на травень цього року – #Точно
06 Липень 2017, 18:33
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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