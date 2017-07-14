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14 Липень 2017, Київ 19:43
#Точно

6800 гривень штрафу отримав суддя за розгляд справ про порушення в деклараціях колег – #Точно

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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