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19 Липень 2017, Київ 11:04
#Точно

Понад 97 тисяч гривень зарплати отримав прокурор Волинської області Максим Киричук у липні

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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