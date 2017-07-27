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Радіо Крим.Реалії | Пенсійні гроші і передвиборчі перегони в Севастополі
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ТОП новини
У Порошенка підтвердили підписання указу про припинення громадянства Саакашвілі
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У Порошенка підтвердили підписання указу про припинення громадянства Саакашвілі
27 Липень 2017, Київ 11:23
#Точно
1,3 мільйона гривень заплатила співробітниця Вищого спеціалізованого суду за квартиру
27 Липень 2017, 10:30
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
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#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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