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04 Серпень 2017, Київ 10:38
#Точно
Понад 3 мільйони гривень витратили на новостворене Агентство з виявлення, розшуку та управління корупційними активами за півроку - #Точно
04 Серпень 2017, 10:30
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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