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Радіо Крим.Реалії | Кримська пляма на мундирі російського дипломата
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23 Серпень 2017, Київ 11:50
#Точно
Майже півмільйона гривень сплатив голова Одеської ОДА Степанов за навчання дитини в школі
23 Серпень 2017, 10:30
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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