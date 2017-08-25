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Радіо Крим.Реалії | З Криму в Мекку
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25 Серпень 2017, Київ 12:01
#Точно
Понад 170 тисяч гривень отримав Петро Порошенко від продажу рухомого майна
25 Серпень 2017, 10:30
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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