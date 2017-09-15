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15 Вересень 2017, Київ 18:01
#Точно
Понад 52 мільйони гривень сплачено з бюджету на виконання рішень іноземних судів у справах проти України
15 Вересень 2017, 17:27
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
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