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15 Вересень 2017, Київ 18:01
#Точно

Понад 52 мільйони гривень сплачено з бюджету на виконання рішень іноземних судів у справах проти України

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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