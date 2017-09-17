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17 Вересень 2017, Київ 10:35
#Точно
Понад 5 мільйонів гривень заплатили з бюджету через «беззаконня» протягом півріччя 2017 року
17 Вересень 2017, 10:30
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
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