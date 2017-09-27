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Акунін, «мракобісся» і українські читачі | Ранкова Свобода. Частина 3
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27 Вересень 2017, Київ 11:11
#Точно
Понад 100 тисяч гривень заплатив голова Одеської ОДА Максим Степанов за авіаквитки
27 Вересень 2017, 10:30
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
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