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29 Вересень 2017, Київ 11:28
#Точно

Понад мільйон гривень сплатив фонд «Істейт» держсекретарю Мінагрополітики Андронову за нерухомість

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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