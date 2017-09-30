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30 Вересень 2017, Київ 11:28
Мультимедіа
Вартість земельної ділянки, яку отримав поліцейський начальник у Тернополі, становить 1 гривню
30 Вересень 2017, 10:30
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
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