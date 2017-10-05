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Коли Янукович відповість за розстріли на Майдані? | Ранкова Свобода. Частина 3
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05 Жовтень 2017, Київ 14:45
Фотогалереї
Понад 26 мільйонів гривень планує витратити поліція на планшети «для потреб оборони»
05 Жовтень 2017, 13:35
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
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