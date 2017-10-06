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Цивільна конфіскація: справедливість чи порушення прав | Ранкова Свобода. Частина 3
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06 Жовтень 2017, Київ 11:50
#Точно
Міносвіти оголосило тендер на проведення військових досліджень та розробок
06 Жовтень 2017, 10:30
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
1
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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