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11 Жовтень 2017, Київ 13:30
#Точно
Майже 60 мільйонів гривень планує витратити поліція на кроссовери «для потреб оборони»
11 Жовтень 2017, 13:01
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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