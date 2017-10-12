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На чому «погорів» затриманий НАБУ заступник Міністра оборони | Ранкова Свобода. Частина 3
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12 Жовтень 2017, Київ 10:33
#Точно
Для Калинівки після вибухів замовили поточний ремонт на 20 мільйонів гривень
12 Жовтень 2017, 10:30
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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