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Право на дію | Марш проти трансфобії у Києві: кого згадують і чого вимагають транс-активісти?
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17 Листопад 2017, Київ 21:21
#Точно
1 040 099 гривень планують заплатити вінницькі дорожники за спортивний джип
17 Листопад 2017, 20:14
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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#Точно
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