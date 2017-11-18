Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
18 Листопад 2017, Київ 10:51
#Точно

100 700 гривень складає середньомісячна зарплата Наталії Корчак в І півріччі 2017 року

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
1

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG