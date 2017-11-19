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19 Листопад 2017, Київ 10:48
#Точно
1 800 000 гривень планує витратити ГПУ на два позашляховики Nissan X-Trail
19 Листопад 2017, 10:30
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
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