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Енергетика без вугілля | Ранкова Свобода. Частина 3
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20 Листопад 2017, Київ 10:51
#Точно
800 000 гривень планує витратити на елітне авто селищна рада на Дніпропетровщині
20 Листопад 2017, 10:30
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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