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23 Листопад 2017, Київ 14:00
#Точно

Понад 900 тисяч гривень отримав народний депутат Єфімов від власної компанії-виробника електроенергії

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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