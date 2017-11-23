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Принципи чи гроші: що переважить у ПАРЄ при розгляді російського питання | Ранкова Свобода. Частина 3
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23 Листопад 2017, Київ 14:00
#Точно
Понад 900 тисяч гривень отримав народний депутат Єфімов від власної компанії-виробника електроенергії
23 Листопад 2017, 12:29
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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