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28 Листопад 2017, Київ 17:13
#Точно
Понад 100 тисяч гривень пенсії отримав голова Держслужби з надзвичайних ситуації
28 Листопад 2017, 16:00
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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