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Відставка Соболєва: не впорався чи заважав? | Ранкова Свобода. Частина 3
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08 Грудень 2017, Київ 14:45
#Точно
Понад 15 мільйонів гривень заплатили з бюджету через «беззаконня» органів влади у 2017 році
08 Грудень 2017, 13:20
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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