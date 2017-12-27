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27 Грудень 2017, Київ 14:35
#Точно

150 тисяч гривень заплатив голова Богородчанської РДА за Mitsubishi Outlander

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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