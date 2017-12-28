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28 Грудень 2017, Київ 15:15
#Точно

Майже 8 мільйонів гривень дивідендів отримав народний депутат Андрій Кісельов у грудні

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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