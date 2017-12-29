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29 Грудень 2017, Київ 15:54
#Точно

100 тисяч гривень благодійної допомоги отримав військовослужбовець у Львові

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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