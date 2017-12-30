Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
30 Грудень 2017, Київ 16:33
#Точно

Понад 140 тисяч гривень зарплати отримав заступник голови Нацполіції Ігор Купранець у грудні

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
1

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG