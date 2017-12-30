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30 Грудень 2017, Київ 16:33
#Точно
Понад 140 тисяч гривень зарплати отримав заступник голови Нацполіції Ігор Купранець у грудні
30 Грудень 2017, 10:30
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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