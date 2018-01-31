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«Національні дружини» наведуть порядок | Ранкова Свобода. Частина 3
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31 Січень 2018, Київ 12:59
#Точно
Майже 900 тисяч гривень зарплати отримав перший заступник міністра оборони Руснак в 2017 році
31 Січень 2018, 10:30
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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