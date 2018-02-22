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22 Лютий 2018, Київ 14:50
#Точно

Майже 5 мільйонів гривень витратив народний депутат Супруненко на акції

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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